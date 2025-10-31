Иран организует саммит по примирению Пакистана и Афганистана

В МИД Ирана заявили о том, что в середине декабря планируют провести встречу в контексте обострения ситуации между Афганистаном и Пакистаном. Тегеран планирует привлечь в переговорный процесс Россию.

В Тегеране заявили о готовности организовать встречу по афганской тематике из-за обострения отношений Кабула и Исламабада. Об этом сообщил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Он подчеркнул, что встреча ожидается через месяц, на нее будут приглашены соседи Афганистана, кроме того, ожидается присутствие представителей России и Китая.

"В повестке дня – весьма важные вопросы и на региональном уровне – каким образом можно помочь Афганистану и поддержать стабильность, используя региональные механизмы"

– Саид Хатибзаде

Дипломат подчеркнул, что Иран сделал ряд "эффективных шагов" в нормализации отношений Афганистана и Пакистана, поскольку ранее в Иране выразили готовность взять на себя роль посредника для решения ситуации.