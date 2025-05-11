Иран не станет ядерной державой – Дональд Трамп

Президент США Трамп категорически отвергает возможные притязания Ирана на статус ядерной державы.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не допустит превращения Ирана в ядерную державу. При этом американский президент выступает за экономическое развитие Исламской Республики, сообщают СМИ.

"Они не станут ядерной державой. Позвольте мне просто объяснить. Я полностью поддерживаю Иран. Я хочу, чтобы у них была замечательная страна и они зарабатывали много денег"

– Дональд Трамп

Как отмечает Fox News, камнем преткновения на переговорах между Вашингтоном и Тегераном является вопрос о дальнейшем обогащении урана. Иран требует дать ему возможность продолжать обогащение урана для мирных целей, что категорически не устраивает США.

Напомним, что делегации США и Ирана провели уже четыре раунда переговоров, посвященных ядерной сделке. Три из них прошли на территории Омана, а еще один – в Италии.