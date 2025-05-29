Вестник Кавказа

Иран не получил от США гарантий по снятию санкций

Иран не получил от США гарантий по снятию санкций
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ирана не получили от США гарантий по снятию санкций в рамках ядерной программы. Для Тегерана важно быть уверенным, что предыдущий опыт не повторится.

США не предоставили гарантий Ирану по снятию санкций в рамках обсуждения ядерной сделки, передал официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи в разговоре с журналистами на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что Тегерану должно быть абсолютно ясно, каким образом будут сняты жестокие ограничения, наложенные на народ Ирана.

"Мы должны быть уверены, что прошлый опыт не повторится и мы в действительности увидим их отмену в экономической, банковской и торговой сферах"

- Эсмаил Багаи

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф, возглавляющий американскую делегацию на переговорах, направил Ирану подробное и приемлемое предложение по ядерной программе.

По данным СМИ, Вашингтон также приостановили введение новых антииранских санкций. Предыдущий пакет ограничений против Тегерана был введен 21 мая.

Напомним, что пятый раунд переговоров Ирана и США при посредничестве Омана прошел в Риме 23 мая.

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