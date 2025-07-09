Иран назвал хрупким действующее перемирие с Израилем

Перемирие между Ираном и Израилем является хрупким. Иран может вернуться к переговорам по ядерной сделке с США.

Руководитель иранской дипломатии Аббас Аракчи высказался по поводу сохраняющегося после июньского конфликта между Тегераном и Тель-Авивом перемирия.

По словам главы внешнеполитического ведомства ИРИ, перемирие носит хрупкий характер. Он добавил, что нет ни одного прекращения огня, заключенного Израилем.

Министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что в этом плане Тель-Авив имеет плохую репутацию. Аракчи заявил, что Тегеран полностью готов к возможному нарушению режима.

Глава МИД также допустил возвращение Ирана к переговорам по ядерному вопросу с США, но при условии, если Вашингтон согласится решить данную проблему дипломатическим путем.