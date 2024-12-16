Иран назвал будущие переговоры с Европой бессмысленными

Глава МИД Ирана прокомментировал слова Каллас о необходимости возобновить переговоры по "прекращению" иранской ядерной программы. Он заявил, что при такой позиции Тегеран будет считать переговоры с Европой бесполезными.

Иран начнет считать бесполезными переговоры со странами Европы, если те продолжат требовать от Тегерана отказаться от его неотъемлемого права на развитие мирной ядерной программы, заявил глава МИД ИРИ Аббас Аракчи, комментируя слова руководителя евродипломатии Каи Каллас о необходимости возобновить переговоры по "прекращению" иранской ядерной программы.

"Если координатор комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (имеется в виду Каллас) убеждена в том, что цель любых переговоров в будущем - "прекращение иранской ядерной программы", тогда участие ЕС и Великобритании в любых будущих переговорах теряет всякую актуальность и становится бессмысленным"

- Аббас Аракчи

Он отметил, что для Каллас не имеют значения ни положения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), ни сама ядерная сделка и связанная с ней резолюция Совета Безопасности ООН.

Напомним, что после неудавшихся переговоров с США Иран продолжил вести консультации с "евротройкой" (Германией, Францией и Великобританией). Последняя их встреча прошла в Женеве 20 июня на фоне атак Израиля на иранские ядерные объекты.