Иран начал подготовку к визиту Путина

В Тегеране заблаговременно стартовала подготовка к визиту в ИРИ президента России Владимира Путина, который планируется летом 2026 года, когда в Иране пройдет Каспийский саммит, сообщили в МИД страны.

Иран начал готовиться к визиту президента РФ Владимира Путина в страну в рамках Каспийского саммита летом 2026 года, сообщил заместитель главы иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде.

"Сейчас на повестке дня находится как минимум визит в рамках саммита глав стран Каспийского моря – сейчас планируется именно это. К счастью, между Ираном и Россией отношения глубокие и многослойные, и взаимные визиты делегаций не ограничиваются такими международными датами"

- Саид Хатибзаде

Впрочем, дата не окончательная - Путин может посетить Иран и в другое время, вне рамок международных мероприятий. У лидеров двух стран много причин для того, чтобы видеться и в Тегеране, и в Москве на высочайшем уровне, - добавил дипломат, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что посол РФ в ИРИ Алексей Дедов отметил: российско-иранское сотрудничество находится на беспрецедентно высоком уровне, и такой прогресс произошел в последние несколько лет. Документально он был оформлен в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, скрепленным подписями президентов Владимира Путина и Масуда Пезешкиана 17 января в Москве.