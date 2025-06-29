Иран – ключевая тема в общении с нашими американскими коллегами – Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Москва ведёт активные переговоры с Вашингтоном по вопросу Ирана.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал комментарий относительно вопроса Ирана и взаимодействия России и США по нему. Согласно словам главы МИД Москва, очень заинтересована в переговорах с Вашингтоном:

"Мы общаемся и с нашими американскими коллегами. Иранская тема заняла одно из ключевых мест, и наше общее мнение заключалось в том, что надо сделать все, чтобы возобновить переговоры"

– Сергей Лавров

Кроме того, Лавров также заявил о том, что Москва всячески будет стремиться к переговорам, так как на этом строится дипломатия, и будет делать все, чтобы следовать данной цели в рамках работы с Соединенными Штатами.

На пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Лавров подчеркнул, что стороны будут рассматривать Эр-Рияд как возможное место для развития возможных контактов РФ и США.