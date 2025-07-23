Вестник Кавказа

Иран и Пакистан заключили 12 соглашений о сотрудничестве

Иран и Пакистан заключили 12 соглашений о сотрудничестве
© Фото: сайт президента Ирана
Главы Ирана и Пакистана сегодня подписали в столице Пакистана Исламабаде 12 соглашений о сотрудничестве в различных областях совместной деятельности, что увеличит объем торговли между ними как минимум в три раза.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и президент Ирана Масуд Пезешкиан, находящийся в стране с визитом, а также другие официальные лица двух стран сегодня подписали в Исламабаде целый пакет соглашений, определяющих сотрудничество на многие годы, сообщает информационный портал президента Ирана.

Документы охватывают сферы промышленности и сельского хозяйства, науки и технологий, транзита и грузовых перевозок, юстиции и правового сотрудничества, туризма и культурного наследия, а также торгово-экономического сотрудничества, говорится в сообщении.

"К счастью, есть серьезные совместные старания для углубления отношений и расширения сотрудничества во всех измерениях и сферах. Я глубоко убежден, что мы сможем проще и быстрее увеличить наши торговые отношения с нынешних $3 млрд до прогнозируемой цели в $10 млрд"

- Масуд Пезешкиан

Стороны усилят сотрудничество в обеспечении безопасности границ и комфорта и спокойствия граждан в их приграничных городах, - добавил президент Ирана.

Подписанные документы будут способствовать развитию отношений между двумя странами, а также регионального сотрудничества.

Также лидеры двух стран обсудили последние международные и региональные события, придя ко мнению, что у исламских республик - очень близкие точки зрения по обсуждавшимся вопросам.

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