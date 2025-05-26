Иран готов временно приостановить обогащение урана – источники

ИРИ рассматривает возможность на время прекратить обогащение урана – при условии, что активы Исламской Республики будут разморожены, а ее право обогащать уран в мирных целях – официально подтверждено.

Тегеран мог бы на год прекратить обогащение урана, если американская сторона согласится соблюдать определенные условия. Такую информацию опубликовало агентство Reuters, ссылаясь на свои иранские источники.

По их сведениям, Иран мог бы пойти на этот шаг, если бы Америка разморозила иранские активы. Еще одно требование ИРИ заключается в признании права Тегерана на обогащение урана в мирных целях.

Источники утверждают, что в этом случае стороны могут прийти к "политическому соглашению", если на такой вариант согласятся США.

В то же время, эта инициатива пока не представлялась американским переговорщикам.

Уточняется, что если соглашение будет достигнуто, то Иран остановит процесс обогащения урана на год. Что касается уже обогащенного до высокого уровня урана, то часть этих запасов будет передана в другие страны либо приспособлена для мирных целей, то есть переработана в топливо.