Иран готов к реальным переговорам: Лариджани

Иран готов согласиться на любые реальные, а не надуманные переговоры по своей ядерной программе, исход которых предопределен заранее, рассказал секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани.

Иран открыт для любых переговоров по своему мирному атому без предусловий, кроме одного: это должны быть реальные переговоры, исход которых не предопределен, заявил, выступая на встрече с руководителями аналитических центров и учеными в посольстве Ирана в Исламабаде (Пакистан) секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Тегеран всегда будет приветствовать только реальные, а не надуманные переговоры, тогда как США пытаются представить себя стержнем любого мирового развития, но это самообман, цитирует главу Высшего совета иранское государственное информационное агентство Tasnim.

В ходе своего визита в Исламабад высокопоставленный сотрудник иранских служб безопасности провел встречу с высокопоставленными представителями Пакистана, говорится в сообщении.