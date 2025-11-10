Иран готов к реальным переговорам: Лариджани

Иран открыт для любых переговоров по своему мирному атому без предусловий, кроме одного: это должны быть реальные переговоры, исход которых не предопределен, заявил, выступая на встрече с руководителями аналитических центров и учеными в посольстве Ирана в Исламабаде (Пакистан) секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
Тегеран всегда будет приветствовать только реальные, а не надуманные переговоры, тогда как США пытаются представить себя стержнем любого мирового развития, но это самообман, цитирует главу Высшего совета иранское государственное информационное агентство Tasnim.
В ходе своего визита в Исламабад высокопоставленный сотрудник иранских служб безопасности провел встречу с высокопоставленными представителями Пакистана, говорится в сообщении.