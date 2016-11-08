Иран допустил возобновление дипотношений с Египтом

Иран и Египет могут возобновить дипломатические отношения. В Тегеране заявили, что стороны планируют достигнуть этого в ближайшие месяцы.

Руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи допустил возобновление дипломатических отношений между Ираном и Египтом, прерванных более 40 лет назад.

Министр иностранных дел ИРИ отметил, что отношения Тегерана и Каира гораздо шире того, что можно ожидать. При этом он подчеркнул, что пока ни Иран, ни Египет не торопятся объявлять отношения официальными.

Глава иранской дипломатии добавил, что отношения между двумя государствами возобновятся в ближайшие месяцы.

Ранее Аракчи провел телефонный разговор со своим египетским коллегой. Стороны обсудили иранскую ядерную программу и другие вопросы.