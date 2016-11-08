Вестник Кавказа

Иран допустил возобновление дипотношений с Египтом

Иран допустил возобновление дипотношений с Египтом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран и Египет могут возобновить дипломатические отношения. В Тегеране заявили, что стороны планируют достигнуть этого в ближайшие месяцы.

Руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи допустил возобновление дипломатических отношений между Ираном и Египтом, прерванных более 40 лет назад.

Министр иностранных дел ИРИ отметил, что отношения Тегерана и Каира гораздо шире того, что можно ожидать. При этом он подчеркнул, что пока ни Иран, ни Египет не торопятся объявлять отношения официальными.

Глава иранской дипломатии добавил, что отношения между двумя государствами возобновятся в ближайшие месяцы.

Ранее Аракчи провел телефонный разговор со своим египетским коллегой. Стороны обсудили иранскую ядерную программу и другие вопросы.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1005 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.