Иран атакует израильские города

Несмотря на заявления президента США, противоборствующие стороны конфликта продолжают обмениваться ударами – так, Иран, который должен был первым начать перемирие, за ночь дважды атаковал Израиль ракетами.

Минувшей ночью Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале заявила о запуске ракет из Ирана.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля выявила ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля. Оборонительные системы работают на перехват угрозы"

- ЦАХАЛ

Позднее ЦАХАЛ заявила об еще одном пуске ракет из Ирана, передает РИА Новости.

Как утверждает 12-й канал израильского телевидения, один из выпущенных Ираном боеприпасов точно попал в семиэтажный дом в Беэр-Шеве на юге Израиля, погибли как минимум три человека, сообщила государственная телерадиокомпания Kan.

Сирены воздушной тревоги в связи с очередной иранской ракетной атакой звучат и в Тель-Авиве, в небе на городом слышны звуки работы системы ПВО, а жителям израильской столицы рекомендовано не покидать убежища, по всему городу звучат сирены воздушной тревоги.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее провел заседание кабинета безопасности в узком составе, сообщил телеканал CNN, отметив: на нем присутствовали министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, глава МИД Израиля Гидеон Саар, министр обороны Исраэль Кац, лидер партии ШАС Арье Дери, министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич.