Дмитриев прилетел в Давос

Накануне в Давосе стартовал очередной Всемирный экономический форум в Давосе. Мероприятие продлится до конца этой недели.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл в Давос, где в понедельник стартовал Всемирный экономический форум. Об этом он сам сообщил на своих страницах в соцсетях.

"Прибыл в Давос"

– спецпредставитель главы российского государства

Ранее источники сообщили, что Дмитриев собирается отправиться в Давос. В рамках визита он должен провести встречи с членами делегации Соединенных Штатов.