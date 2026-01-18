СВР: позиция Армении - вызов для ОДКБ

Армения не пойдет на восстановление полноценной работы с ОДКБ, хотя в декабре минувшего года армянский премьер Никол Пашинян объявил о том, что отношения страны и объединения прошли точку невозврата.

Армения не пойдет на разморозку членства страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в наступившем 2026 году, поскольку это будет вызовом для авторитета военного союза, говорится в ежегодном докладе Службы внешней разведки страны о внешних рисках республики.

"Оценка Службой отношений Армении и ОДКБ на 2026 год не отличается от прошлогодней оценки. "Размораживание" членства Армении в ОДКБ маловероятно, поскольку оно станет вызовом авторитету региональной структуры безопасности и источником последствий для других государств - членов этой структуры"

- доклад СВР

Ранее Ереван заморозил участие в работе ОДКБ, мотивируя свои действия тем, что организация якобы создала угрозы для суверенитета республики. В декабре 2025 года армянский премьер объявил, что отношения Армении и ОДКБ прошли точку невозврата, и сейчас Ереван просчитывает все риски относительно решения о выходе из состава организации.