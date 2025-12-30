Столица Казахстана получит обновленный вокзал

В столице Казахстана Астане стартовала реконструкция нового железнодорожного вокзала, она продлится до конца октября 2026 года. Строители приведут в порядок и старую часть вокзала, сохранив исторический облик здания.

В столице Казахстана Астане стартовали работы по реконструкции визитной карточки города - вокзала Астана-1, которую планируется завершить до конца октября, сообщили в министерстве транспорта страны.

Это позволит не только довести общую площадь вокзала с 7,8 тыс до 8,4 тыс квадратных метров, но и внедрить на объекте современные инженерные решения с использованием новых строительных технологий, а также обновить его планировку с учетом роста пассажиропотока, требований по безопасности и комфорту, передает Sputnik Казахстан.

Не останется без внимания и старая часть столичного вокзала: на время реставрации на нее ляжет основная нагрузка по обслуживанию пассажиров, а поскольку она является объектом историко-культурного наследия, то тоже будет реставрирована.

Этим уже после ремонта новой части вокзального комплекса займется государственная компания "Казреставрация", которая бережно сохранит внешний облик дорогого жителям и гостям казахстанской столицы исторического здания.