В Дохе проходит выставка военных кораблей

В столице Катара Дохе накануне открылась 9-я международная военно-морская экспозиция-конференция DIMDEX 2026, в рамках которой проходит выставка военных кораблей пяти стран, включая Россию.

В столице Катара Дохе накануне начала работу 9-я международная военно-морская экспозиция-конференция DIMDEX 2026, основной точкой притяжения которой стала выставка военных кораблей флотов пяти стран, включая Россию.

В первый день ее работы восемь кораблей на причале в порту Хамад, в том числе многоцелевой фрегат Тихоокеанского флота России "Маршал Шапошников", десантный корабль катарских ВМС "Аль-Фульк" и французский фрегат Provence, осмотрели командование катарских ВМС и иностранные делегации, передает РИА Новости.

На открытии DIMDEX присутствовал эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

"Выставка является ведущей мировой платформой в этой области, и интерес к ней растет благодаря важным партнерствам и значительным инвестициям, которые стимулируют инновации и развитие технологических решений для систем обороны и безопасности на службе международной стабильности и мира"

- Тамим бен Хамад Аль Тани

Три дня, с 20 по 22 января, корабли будут доступны для свободного посещения всеми гостями выставки, ожидается, что в нынешнем году выставку посетят более 25 тыс гостей.