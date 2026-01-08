Три района Крыма будут обесточивать в утренние часы

Власти Крыма ввели графики временного отключения электроэнергии в трех районах, чтобы избежать повышенной нагрузки на электросети – ее не выдерживают линии электропередачи севера и запада полуострова.

С сегодняшнего дня части жителей трех густонаселенных районов Крыма придется собираться на работу без света в домах – власти решили временно ограничить для них подачу электричества из-за того, что электросети не выдерживают повышенной нагрузки, сообщили в пресс-службе министерства топлива и энергетики республики.

"Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций введены графики временного отключения электроэнергии (ГВО) в Джанкойском, Раздольненском и Сакском районах в объеме 10 МВт на время прохождения утреннего максимума потребления"

- пресс-служба Минэнерго Крыма

График будет временным – в ведомстве пояснили, что такие меры приняты из-за прохождения атмосферного циклона, вызвавшего резкое понижение температуры воздуха и как следствие - увеличения нагрузки на электросети, передает РИА Новости.

Максимальные показатели потребления электроэнергии отмечена в северном и западном районах Крыма, - подчеркнули в министерстве.

В указанных районах расположены 29 социальных объектов, а их население превышает 23 тыс человек. Однако не исключено, что ограничения охватят дополнительные населенные пункты полуострова.

Ранее мы писали о том, что из-за технологического нарушения в сетях сегодня утром без электричества остались жители города Джанкой, Джанкойского, Красноперекопского, Сакского и Раздольненского районов северного и северо-западного Крыма, сообщила пресс-служба предприятия "Крымэнерго". Ожидается, что электроснабжение будет восстановлено в течение трех часов.