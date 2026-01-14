В Дагестане пытаются восстановить электроснабжение трех районов

Авария на ЛЭП оставила без света горные Шамильский, Тляратинский и Цунтинский районы Дагестана, восстановить подачу электроэнергии сейчас пытаются специалисты "Дагэнерго".

Минувшую ночь без света провели жители трех горных районов Дагестана - Шамильского, Тляратинского и Цунтинского, электроэнергия отключилась из-за аварии на ключевой линии электропередачи (ЛЭП), рассказали в пресс-службе Минэнерго республики.

Авария произошла на ЛЭП 110 кВ "Хунзах – Шамильское", она оставила без света часть потребителей в трех горных районах, рассказали в "Дагэнерго", передает "АиФ-Дагестан".

Энергетики компании уже выехали на место, чтобы выяснить причину и вернуть электричество в дома жителей, однако их работу затрудняют сложный рельеф, плохая погода и темнота.

Непросто и добраться до места повреждения - участок находится в труднодоступной горной местности, ехать туда долго и непросто, а сложные погодные условия делают работу ремонтных бригад еще более сложной.

Ситуацию с восстановлением подачи электроэнергии контролирует министерство энергетики и тарифов Дагестана, добавили в "Дагэнерго".