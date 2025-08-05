Ипотека сроком 50 лет не грозит россиянам

Увеличивать сроки ипотеки до 50 лет в России не планируется, сообщили в Госдуме. Ранее Трамп положительно отозвался о продлении до 50 лет ипотеки в США.

В России нет планов по увеличению максимального срока выплаты ипотечного кредита до 50 лет, поделился первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

"В России вопрос о продлении максимального срока ипотеки до 40 или 50 лет в настоящее время не обсуждается. Основные меры поддержки сосредоточены на субсидировании процентных ставок, а не на изменении сроков кредита"

– Владимир Кошелев

В РФ, уточнил депутат, рынок ипотеки сильно зависит от государственных программ, сейчас больше всего ипотечных кредитов оформляется в рамках "семейной ипотеки", передает ТАСС.

Ранее американский лидер Дональд Трамп позитивно отозвался о предложении продлиться в Соединенных Штатах ипотеку до 50 лет, эта мера должна позволить большему числу жителей обзавестись собственным жильем.