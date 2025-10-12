Инспекторы МАГАТЭ работают на двух ядерных объектах Ирана

В МИД Ирана сообщили, что работа инспекторов МАГАТЭ продолжается на двух объектах на территории страны, один из них – атомная станция Бушер, которую строит Росатом.

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иране продолжают проводить инспекции на двух объектах, рассказал представитель министерства иностранных дел ИРИ Эсмаил Багаи.

"Инспекция некоторых ядерных объектов, таких как АЭС "Бушер" для заправки топлива и Тегеранский исследовательский реактор, где производится большой объем радиофармпрепаратов, используемых пациентами страны, - это обычное и необходимое дело. Насколько мне известно, инспекция этих двух объектов на данный момент также проводится"

– Эсмаил Багаи

Он также добавил, что Тегеран сохраняет привержен Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Соглашению о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ.

Напомним, 9 сентября глава иранского МИД Аббас Аракчи и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подписали в Каире соглашение о взаимодействии. Аракчи 12 октября сообщил, что достигнуто в сентябре соглашение приостановлено, а сотрудничество Тегерана с МАГАТЭ по вопросам ядерной программы прекращено.