Иностранный хавбек может покинуть "Карабах"

ФК "Карабах" может расстаться с одним из своих иностранных игроков. Он выступает за команду с 2023 года.

Полузащитник азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Патрик Андраде может в скором времени покинуть команду. Об этом пишет местная пресса.

Соглашение с 32-летним кабовердийским хавбеком уже истекло, однако у агдамцев есть возможность продлить его еще на год. В ближайшее время руководство и тренерский штаб "Карабаха" решат, стоит ли это делать.

Андраде защищал цвета "Карабаха" в период с 2020 по 2022 год. Нынешний контракт действует с 2023 году.