Иностранных участников Каспийского цифрового форума станет больше

Организаторы Международного Каспийского цифрового форума ставят цель расширить географию его участников в будущем году. Планируется привлечь страны, участвующие в проекте МТК "Север-Юг".

В 2026 году организаторы Международного Касписпийского форума планируют пригласить еще больше иностранных участников, упор предполагается сделать на сотрудничество со странами международного транспортного коридора "Север-Юг". Об этом заявил министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов.

"Планируем пригласить все страны, которые какое-то отношение имеют к международному транспортному коридору "Север-Юг" в сторону востока"

— Юрий Гамзатов

Кроме того, министр рассказал о проходящем в период с 30 по 31 октября текущего года в дагестанском городе Каспийске III Международном Каспийском цифровом форуме.

Основными темами форума стали: развитие многостороннего сотрудничества в сфере экологии Каспийского бассейна, совместная торговля и развитие коридора "Север-Юг".

Участие в форуме в этом году приняло более 1,5 тыс человек. Мероприятие проводилось под руководством Минцифры и МИД РФ, при участии правительства Республики Дагестан.