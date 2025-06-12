Иностранцы перекрыли межгосударственную трассу в Армении

Крупная протестная акция произошла накануне на северо-востоке Армении. Ее устроили иностранные рабочие на одной из фабрик – причиной стала задержка зарплаты.

Иностранные граждане провели массовую акцию протеста в Армении, о событии пишут местные СМИ.

Ее устроили граждане Индии, которые трудятся на одной из фабрик. Протестующие вышли на межгосударственную трассу в Иджеване (административный центр Тавушской области) и перекрыли ее.

Таким образом демонстранты пытались привлечь внимание к важной для них проблеме – задержке заработной платы.