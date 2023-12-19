Ингушетия готовится к ветру в 38 м/с

Синоптики предупредили, что в Ингушетии ветер будет разгоняться от 53 до 38 м/c. В этой связи спасатели рекомендуют проявлять осторожность.

Начиная с субботы, 23 декабря, в Ингушетии будет действовать штормовое предупреждение, введенное местным отделением МЧС РФ в связи с усилением ветра. Синоптики предупреждают, что порывы ветра будут достигать 38 м/c.

«Утром и до конца суток 23 декабря, в течение суток 24 декабря и ночью 25 декабря в предгорных и горных районах Ингушетии ожидается очень сильный ветер южной четверти 30−32 метров в секунду, в горных районах выше 1 000 м – до 35 метров в секунду, в высокогорье – до 38 метров в секунду»

– МЧС РФ

В этой связи спасатели просят гостей и жителей республики проявлять бдительность: отказаться от сжигания мусора и сухой травы, а также не стоять и не парковаться под шаткими конструкциями. Кроме того, водителям стоит особенно тщательно соблюдать все правила и нормы ПДД.