Информацию о согласии ХАМАС на прекращение огня опровергли в США

Члены радикального палестинского движения ХАМАС не соглашалось на предложение Соединенных Штатов по условиям перемирия в Секторе Газа. Об этом сообщил 26 мая спецпосланник американского президента Стивент Уиткофф.
"Спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф отверг заявление ХАМАС о том, что движение согласилось на его предложение о заложниках и прекращении огня"
– портал Axios
Уиткоф также отметил, что действия ХАМАС абсолютно неприемлемы и разочаровывают.
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на палестинского чиновника, что группировка ХАМАС приняла предложение Уиткоффа об остановке боевых действий с Израилем. Новое предложение, полученное ХАМАС через посредников на переговорах, предполагало освобождение 10 заложников и 70 дней перемирия.