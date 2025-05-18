Информацию о согласии ХАМАС на прекращение огня опровергли в США

Спецпосланник президента США сообщил, что информация о согласии ХАМАС на прекращение огня не соответствует действительности. Он подчеркнул, что разочарован действиями палестинских радикалов.

Члены радикального палестинского движения ХАМАС не соглашалось на предложение Соединенных Штатов по условиям перемирия в Секторе Газа. Об этом сообщил 26 мая спецпосланник американского президента Стивент Уиткофф.

"Спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф отверг заявление ХАМАС о том, что движение согласилось на его предложение о заложниках и прекращении огня"

– портал Axios

Уиткоф также отметил, что действия ХАМАС абсолютно неприемлемы и разочаровывают.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на палестинского чиновника, что группировка ХАМАС приняла предложение Уиткоффа об остановке боевых действий с Израилем. Новое предложение, полученное ХАМАС через посредников на переговорах, предполагало освобождение 10 заложников и 70 дней перемирия.