Индекс хачапури подскочил в Грузии

Резкий рост т. н. индекса хачапури отметили в Грузии – стоимость почти самого известного блюда национальной грузинской кухни выросла на 10,3% по сравнению с прошлым годом.

Повышение индекса хачапури произошло в октябре в Грузии, сообщает Международная школа экономики при Тбилисском госуниверситете.

Специалисты вычислили, что порция имеретинского хачапури в среднем стоила в прошлом месяце 7,3 лари, или $2,4. Показатель вырос на 3,5% по сравнению с сентябрем 2025 года и на 10,3% относительно прошлогодних цифр.

Экономисты выяснили, что индекс хачапури подскочил из-за подорожания всех ключевых ингредиентов, кроме молока.

Напомним, что в 2019 году хачапури получил статус памятника нематериального культурного наследия.