Ильхам Алиев провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом

Опубликовано: 9:17, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент Азербайджана провел телефонные переговоры с действующим президентом Турции на фоне состоявшихся накануне выборах главы турецкого государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил по телефону турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с результатами голосования на президентских и парламентских выборах в Турции.

"Глава азербайджанского государства поздравил президента Эрдогана и "Республиканский союз" с завоеванием большинства голосов на президентских и парламентских выборах в Турции"

– пресс-служба азербайджанского лидера.

Далее глава азербайджанского государство отметил, что под руководством Эрдогана Турция прошла большой путь развития. Алиев подчеркнул, что наглядным доказательством этого является то, что "турецкий народ продемонстрировал доверие своему лидеру и на этих выборах".

"В ходе телефонного разговора главы государств еще раз отметили, что дружеские и братские отношения между двумя странами постоянны и нерушимы"

– пресс-служба президента Азербайджана.