В Анапе заработают новые винодельни

Обилие винограда и рост площадей под эту культуру позволяет открывать на Кубани новые перерабатывающие предприятия – задумались об этом и виноделы Анапы, которые планируют создать две новых винодельни.

В скором времени в кубанской Анапе заработают две новые винодельни, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Наладить новое производство позволяет обилие винограда, выращиваемого в регионе – ежегодно площадь виноградников растет на 300-500 га, а возить солнечную ягоду на переработку за тридевять земель и дорого, и нерентабельно – гораздо проще перерабатывать ее на месте, решили власти Анапы, передает "АиФ-Юг".

Планируется, что первая из новых виноделен будет выращивать собственный виноград и производить из него белые мускатные тихие и красные игристые вина.

Вторая винодельня будет целым комплексом по выращиванию и переработке винограда: о том, какое вино она будет производить, пока не сообщается.

Также виноградники новых предприятий станут туристическими объектами: гости региона смогут воочию увидеть, как растет виноград, как перерабатываю ягоду, посетить саму винодельню и, конечно, попробовать ее продукцию в экскурсионно-дегустационном комплексе.