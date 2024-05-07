Новороссийск готовится к непогоде и шквалистому ветру

Власти Новороссийска объявили особый режим в связи с ухудшением погоды на побережье. Повышенная готовность будет действовать в городе до понедельника.

Повышенную готовность объявили власти Новороссийска из-за плохой погоды, которая надвигается на побережье. Информацию об этом озвучили в пресс-службе городской администрации.

Сообщается, что особый режим будет длиться все выходные.

"24 мая в связи с усилением ветра установлен режим "Повышенная готовность" Он будет действовать с 20:00 мск 24 мая до 20:00 мск 27 мая"

– администрация Новороссийска

Синоптики предупреждают, что в пятницу и субботу в Краснодарском крае будет наблюдаться усиление ветра до 30 метро в секунду. А на побережье от Анапы до Геленджика порывы будут доходить до 35 метров в секунду.