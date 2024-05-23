На прилавках скоро появится ставропольская земляника

Аграрии Ставрополья начали сбор урожая садовой земляники – первые тонны вкуснейшей ягоды уже поступили в хранилища, пока большей частью это земляника, выращенная в теплицах, но уже в скором времени в продаже появится и ягода с полей.

В Ставропольском крае начался сбор садовой земляники, тепличные хозяйства края уже собрали 24 т ягоды, сообщила первый замминистра сельского хозяйства региона Елена Тамбовцева.

"Развитие ягодоводства составляет одну из стратегических задач регионального агропромышленного комплекса. Общая площадь ягодных насаждений превышает 130 га. В этом году на закладку ягод и уходовые работы из краевого бюджета будет направлено 6 млн рублей"

- Елена Тамбовцева

Всего в крае планирую собрать около 800 т солнечной ягоды – и тепличной, и полевой. Выращиванием этой ягоды занимаются девять предприятий, из них три - крестьянско-фермерские хозяйства, передает "Интерфакс".

Перспективы у них, особенно в Труновском и Кировском округах – не просто хорошие, но и инновационные: аграрии планируют в среднесрочной перспективе внедрить в процесс современные технологии и создать новые сорта ягоды, которая полюбилась россиянам.