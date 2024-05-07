Норвегия закрывается для российских туристов

Попасть в Норвегию граждане РФ с 29 мая смогут только по рабочей или учебной визе, транзитные поездки и туризм становится под запретом. Также пускать в Норвегию продолжат россиян с ВНЖ и для посещения близких родственников.

Российские туристы больше не смогут въехать в Норвегию - с 29 мая граница закроется для транзита и путешествий, предупреждает Российский союз туриндустрии (РСТ).

С 29 мая 2024 года въезд в Норвегию для россиян ограничат. Пускать в страну будут граждан РФ с учебной или рабочей визой, с норвежским ВНЖ или при наличии близких родственников в скандинавской стране. Запрещаются туристические и транзитные поездки, последние были востребованы после закрытия финской границы.

"Также закрывается и возможность совершить транзитную поездку в эту страну, так как после закрытия российско-финляндской границы некоторые туристы пересекали границу через Норвегию"

– вице-президент РСТ Дмитрий Горин

При этом получить норвежскую туристическую визу невозможно для россиян с 2022 года. Туристы приезжали в страну в последние два года по визам других стран шенгенского соглашения.