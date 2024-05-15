Вестник Кавказа

В Стамбуле при нападении на кафе погибли три человека

Полиция в Турции
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В стамбульском кафе произошла перестрелка. В результате нападения погибли три человека. Полиция начала расследование.

Вооруженное нападение случилось в четверг в Стамбуле, есть погибшие и пострадавшие.

Инцидент со стрельбой произошел в стамбульском районе Ускюдар. По данным местных СМИ, нападение привело к жертвам.

"В кафе на улице Аязма в районе Ускюдар конфликт между двумя компаниями перерос в перестрелку. В результате происшествия погибли три человека, пятеро пострадали, из них двое в тяжелом состоянии"

– власти провинции Стамбул

На месте работает полиция.

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