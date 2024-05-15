В Стамбуле при нападении на кафе погибли три человека

В стамбульском кафе произошла перестрелка. В результате нападения погибли три человека. Полиция начала расследование.
Вооруженное нападение случилось в четверг в Стамбуле, есть погибшие и пострадавшие.
Инцидент со стрельбой произошел в стамбульском районе Ускюдар. По данным местных СМИ, нападение привело к жертвам.
"В кафе на улице Аязма в районе Ускюдар конфликт между двумя компаниями перерос в перестрелку. В результате происшествия погибли три человека, пятеро пострадали, из них двое в тяжелом состоянии"
– власти провинции Стамбул
На месте работает полиция.