Азербайджанские гимнастки выступили в трех финалах ЧЕ в Венгрии

Сегодня на континентальном первенстве Европы по художественной гимнастике было разыграно несколько комплектов наград. Соревнования проходят в столице Венгрии, они завершатся в это воскресенье.

В четверг, 23 мая, на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Венгрии прошло сразу несколько финалов среди юниорок.

В состязаниях с мячом азербайджанка Илаха Бахадиярова стала 4-й, в ее активе 30,500 балла. "Золото" выиграла Мейтал Маайян Сумкин (33,550) из Израиля.

В упражнениях с обручем Говхар Ибрагимова финишировала 5-ой (30,400 балла). Золотая медаль досталась румынской спортсменке Амалии Лике (32,850).

В соревнованиях с булавами азербайджанская гимнастка Фидан Гурбанлы заняла 8-е место, показав результат – 28,400. Победительницей данной дисциплины стала Амалия Лика (30,800).