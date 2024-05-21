Вестник Кавказа

Азербайджанские гимнастки выступили в трех финалах ЧЕ в Венгрии

Азербайджанские гимнастки выступили в трех финалах ЧЕ в Венгрии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня на континентальном первенстве Европы по художественной гимнастике было разыграно несколько комплектов наград. Соревнования проходят в столице Венгрии, они завершатся в это воскресенье.

В четверг, 23 мая, на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Венгрии прошло сразу несколько финалов среди юниорок.

В состязаниях с мячом азербайджанка Илаха Бахадиярова стала 4-й, в ее активе 30,500 балла. "Золото" выиграла Мейтал Маайян Сумкин (33,550) из Израиля.

В упражнениях с обручем Говхар Ибрагимова финишировала 5-ой (30,400 балла). Золотая медаль досталась румынской спортсменке Амалии Лике (32,850).

В соревнованиях с булавами азербайджанская гимнастка Фидан Гурбанлы заняла 8-е место, показав результат – 28,400. Победительницей данной дисциплины стала Амалия Лика (30,800).

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