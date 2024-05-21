Вестник Кавказа

В Иране исключили версию о том, что вертолет Раиси был сбит

В Иране исключили версию о том, что вертолет Раиси был сбит
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Генштаб ВС Ирана назвал новые обстоятельства смерти Раиси. В частности, была исключена версия о том, что президентский вертолет обстреливали.

Следов от пуль на корпусе президентского вертолета нет, сообщили в центре общественных связей Генерального штаба вооруженных сил ИРИ.

«Следов воздействия пуль или аналогичных им средств на корпусе разбившегося вертолета не наблюдалось»

– Генштаб ВС Ирана

Уточняется, что расследование всех обстоятельств дела продолжается, однако предположение о том, что вертолет подвергался обстрелу можно исключить. Также установлено, что вертолет вспыхнул не в воздухе, а в результате удара о землю. В Генштабе подчеркнули, что все обстоятельства трагедии будут раскрыты только после завершения расследования.

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