Вестник Кавказа

Микроавтобус съехал с горной трассы на севере Грузии

Горы
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Микроавтобус направлялся из Рача в столицу республики. В какой-то момент транспортное средство выехало с трассы.

В северной части Грузии произошло ДТП с участием микроавтобуса. Об этом сообщают местные СМИ.

Происшествие случилось в Амбролаурском районе.

Микроавтобус направлялся из Рача в Тбилиси. В какой-то момент он вылетел с проезжей части.

В результате ДТП погиб один человек. Еще трое получили различные травмы, их доставили в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Ведется расследование.

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