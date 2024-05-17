Микроавтобус съехал с горной трассы на севере Грузии

Микроавтобус направлялся из Рача в столицу республики. В какой-то момент транспортное средство выехало с трассы.
В северной части Грузии произошло ДТП с участием микроавтобуса. Об этом сообщают местные СМИ.
Происшествие случилось в Амбролаурском районе.
Микроавтобус направлялся из Рача в Тбилиси. В какой-то момент он вылетел с проезжей части.
В результате ДТП погиб один человек. Еще трое получили различные травмы, их доставили в медицинское учреждение.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Ведется расследование.