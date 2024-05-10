Торговый центр пылал ночью в на юго-западе Еревана

Сильный пожар произошел ночью в Ереване. Пламя охватило торговый центр "Шоппинг сити", расположенный в районе Шенгавит. Утром возгорание было потушено.

ТЦ горел в столице Армении сегодня ночью, детали происшествия рассказали в Службе спасения МВД Армении.

Возгорание началось в торговом центре "Шоппинг сити", который находится в Ереване по адресу проспект Аршакуняц, 17, в районе Шенгавит на юго-западе города.

Сообщение о ЧП было получено в 03:51 по местному времени (2:51 мск).

Предварительно выяснилось, что горят порядка тысячи квадратных метров. Именно на такой площади огонь полностью уничтожил торговые павильоны – в общей сложности шесть.

Еще на 1,5 тыс кв м торговой площади были причинены серьезные разрушения.

Пожар удалось локализовать в 06:42 (05:42 мск). Потушили его в 07:11 (06:11 мск).