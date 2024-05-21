Вестник Кавказа

Победители «Зарницы» на Ставрополье будут учиться бесплатно

Воркаут
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Те, кто победит в военно-патриотических играх «Зарница» на Ставрополье будут бесплатно учиться в местных вузах и колледжах. Об этом заявил глава региона.

В старшей возрастной категории участники команды, победившие в краевом финале игры «Зарница» на Ставрополье, станут обладателями не только почетного звания, но и дополнительных преимуществ. Победа в соревновании открывает двери к новым возможностям и перспективам, в том числе в области образования.

«В этом году у нас будет проведен 50-й юбилейный финал краевой „Зарницы“. Победители представят Ставрополье на всероссийской „Зарнице 2.0“. Предлагаю поддержать участников команды — победительницы краевого финала в старшей возрастной категории. Расходы на образование этих ребят в вузах и ссузах на территории края, если оно платное, будем возмещать из бюджета Ставрополья. Также на период обучения назначим им краевую именную стипендию»

– глава региона Владимир Владимиров

Помимо компенсации расходов на образование, победители «Зарницы» будут получать повышенную стипендию.

Таким образом, победа в «Зарнице» на Ставрополье в старшей возрастной категории станет отправной точкой для новых достижений и успехов.

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