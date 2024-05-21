Вестник Кавказа

Завладевшего 20 млн рублей мошенника будут судить в Кабардино-Балкарии

Завладевшего 20 млн рублей мошенника будут судить в Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
От рук мошенника пострадал мужчина, проживающий в Нальчике. Он передал подозреваемому более 20 млн рублей в течение полутора лет.

Суд в Кабардино-Балкарии займется рассмотрением уголовного дела в отношении жителя Санкт-Петербурга, которого обвиняют в крупном мошенничестве. Об этом сказано в заявлении МВД республики.

"В ходе предварительного следствия установлено, что в 2019 году фигурант встретился со своим 45-летним знакомым, проживающим в Нальчике, которому он ранее представился директором фирмы, занимающейся изготовлением торфяных удобрений и субстрата, а также обработкой древесины"

– пресс-служба ведомства

Согласно предварительной информации, фигурант предложил жителю КБР вложить 23,6 млн рублей в его бизнес и пообещал каждый месяц отдавать в качестве процентов 300 тыс рублей.

Потерпевшему понравились план, после чего он передал предпринимателю эти деньги в течение полутора лет.

Однако тот не выполнял обещания и потратил все деньги на свои личные нужды.

По данному факту было заведено уголовное дело о крупном мошенничестве.

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