Вестник Кавказа

Путин и Лукашенко проведут переговоры в Минске

Путин и Лукашенко
© Фото: сайт Кремля
Путин и Лукашенко проведут переговоры в Минске в пятницу. На повестке - взаимодействие в рамках Союзного государства.

Российский лидер начал рабочую поездку в Беларусь. Здесь он проведет переговоры со своим белорусским коллегой. Далее по плану переговоры в Узбекистане.

Планируется, что стороны обсудят двустороннего сотрудничества и партнерства. Кроме того, на повестке – взаимодействие в рамках Союзного государства.

Также стороны обсудят наиболее актуальные вопросы международной повестки.

По словам самого президента Беларуси, он намерен обсудить с Путным вопросы безопасности и экономики.

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