Путин и Лукашенко проведут переговоры в Минске в пятницу. На повестке - взаимодействие в рамках Союзного государства.
Российский лидер начал рабочую поездку в Беларусь. Здесь он проведет переговоры со своим белорусским коллегой. Далее по плану переговоры в Узбекистане.
Планируется, что стороны обсудят двустороннего сотрудничества и партнерства. Кроме того, на повестке – взаимодействие в рамках Союзного государства.
Также стороны обсудят наиболее актуальные вопросы международной повестки.
По словам самого президента Беларуси, он намерен обсудить с Путным вопросы безопасности и экономики.