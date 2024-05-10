Вестник Кавказа

Беларусь построит агрогородок в Карабахе

Дорога в Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Беларусь примет участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. Лукашенко пообещал построить агрогородок и помочь в развитии фермерства в Карабахе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко после встречи в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сообщил о готовности помочь в развитии сельского хозяйства в Карабахе.

Он рассказал, что на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях может появиться аграрный городок.

«Мы готовы построить по белорусскому опыту агрогородок и всю инфраструктуру и создать рабочие места. То есть построить комплекс, а также помогать создавать фермерские хозяйства»

– Лукашенко

Также белорусский лидер поделился планами по поставкам в Азербайджан элитных коров, чтобы помочь освобожденным территориям удовлетворить потребности в молоке и мясе крупного рогатого скота.

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