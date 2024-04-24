Вестник Кавказа

Медики будут получать бесплатное жилье на Ставрополье

Строительство в Физули
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Молодые медики Ставропольского края будут получать бесплатное жилье в регионе. Об этом заявил глава Ставрополья.

В Ставропольском крае запланирован старт программы по строительству жилья для медицинских работников в следующем году. Это событие станет важным шагом в обеспечении комфортных условий проживания для специалистов здравоохранения.

«Кроме бесплатного обучения, планируем предоставлять молодым специалистам — медикам государственное жилье. Со следующего года мы должны приступить к строительству таких домов для медиков в Апанасенковском и Курском округах»

– губернатор Ставрополья Владимир Владимиров

Отметим, что введение программы государственного жилья для медицинских работников позволит привлечь больше специалистов в сферу здравоохранения. Уверенность в наличии жилья появляется как дополнительный стимул для молодых специалистов выбирать карьеру в медицине. Это, в свою очередь, повысит уровень медицинского обслуживания и улучшит качество жизни всех жителей региона.

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