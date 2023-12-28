Глава Северной Осетии рассказал о шокирующих примерах незаконной застройки

Власти Северной Осетии начинают борьбу с незаконной застройкой, которая массово происходит в республике. О катастрофическом состоянии этой сферы рассказал журналистам глава региона Сергей Меняйло.

Десятки земельных участков по всей Северной Осетии были предоставлены для строительства незаконно, рассказал глава региона.

По словам Сергея Меняйло, проверку проводило Министерство госимущества. Из более чем 500 участков нарушения были обнаружены в отношении 35-ти.

Больше всего проблемных участков было найдено во Владикавказе: речь идет об участках, которые отдаются под застройку в парках, у Водной станции и в русле Терека. Аналогичные ситуации происходят во всех ущельях, подчеркнул Меняйло.

В качестве одного из самых возмутительных примеров он привел застройку у федерального объекта культурного наследия – древнего башенного комплекса в Цмити в Куртатинском ущелье, которая является вопиющим неуважением к памяти предков.

Свыше 300 участков были незаконно проданы в Дзуарикау в Цейском заказнике – это свыше 90 га охраняемой территории.

Наконец, простой человеческой логике, подчеркнул Меняйло, противоречит строительство жилых домов в пойме горной реки Фиагдон: такая застройка просто опасна для жизни.

Меняйло заверил, что работа по выявлению незаконной застройки и ее попыток будет продолжаться.