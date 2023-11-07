Махачев может стать рекордсменом в UFC

Ислам Махачев может стать обладателем рекорда по продолжительности победной серии в UFC. Для этого дагестанцу необходимо выиграть у американца Дастина Порье.

Российский чемпион UFC среди легковесов Ислам Махачев может стать обладателем уникального рекорда в UFC.

Для этого чемпиону необходимо взять вверх над представителем США Дастином Порье на турнире UFC 302, который запланирован на 1 июня.

В случае успеха Махачев станет рекордсменом с самой продолжительной победной серией в истории промоушена среди бойцов легкого дивизиона.

Стоит добавить, что сейчас на счету Махачева 12 побед подряд. Такой результат покорялся экс-чемпиону Хабибу Нурмагомедову и Тони Фергюсону.