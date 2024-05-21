Премьер Грузии рассказал об угрозах, поступивших от еврокомиссара

В разговоре с премьером Грузии еврокомиссар упомянул премьера Словакии и заметил, что Кобахидзе стоит быть осторожным. На прошлой неделе на Фицо было совершено покушение.

Глава грузинского кабмина Ираклий Кобахидзе рассказал об угрозах со стороны еврокомиссара. В ходе телефонной беседы по поводу закона об иноагентах в Грузии еврокомиссар упомянул Фицо, которого недавно пытались убить.

"На фоне длительного шантажа была удивительна угроза, прозвучавшая во время телефонного разговора с одним из еврокомиссаров. В частности, в разговоре со мной еврокомиссар перечислил ряд мер, которые западные политики могут принять после преодоления вето на закон о прозрачности и во время перечисления этих мер упомянул: "Вы же видели, что случилось с Фицо и вы должны быть осторожны"

– Кобахидзе

На прошлой неделе на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение, сейчас он находится в больнице.

"Когда в контексте шантажа связанного с законом о прозрачности упоминают премьер-министра Словакии, на которого несколько дней назад было совершено террористическое нападение, и который в данный момент проходит лечение, для нас крайне тревожно"

– Кобахидзе

Глава кабмина Грузии отметил, что по предварительным данным, за покушением стоят спецслужбы, и угрозу еврокомиссара можно понимать как предупреждение о том, что Грузия столкнулась с серьезной силой.

"Хочу подчеркнуть, что по предварительной информации за нападением на премьер-министра выявляется след спецслужбы одной из стран, которая особенно тесно связана с "глобальной партией войны"

– Кобахидзе

"Глобальная партия войны" нацелена на создание беспорядков в Грузию, но этим планам не суждено сбыть, в стране будет царить мир и стабильность, заявил премьер Грузии.