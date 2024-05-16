Грузия назвала угрозы США по поводу санкций пустыми

Член грузинского парламентского большинства назвал пустыми словами санкционные угрозы в адрес республики от госсекретаря США.

Член грузинской партии "Сила народа" Созар Субари опубликовал в своих соцсетях обращение к госсекретарю США Энтони Блинкену в связи с заявлениями о введении санкций в отношении Грузии.

Депутат назвал слова американского политика и попытки США устроить революцию в республике пустыми.

"Этот закон (об иноагентах), по моему глубокому убеждению, ничто иное, как защита властей Грузии от необдуманных нападок вашей администрации. Не забывайте, что правильного человека, плотно сидящего в окопе, делает сильнее много чего, в первую очередь осознание того, что его пытаются несправедливо обидеть. Поэтому ваши угрозы такие же пустые и никчемные, как попытки революции без поддержки народа"

– Созар Субари

По мнению члена партии, американские власти хотят, чтобы республика стала покорной. Для этого они влияют на внутреннюю политику республики через оппозиционные силы и неправительственные организации.

Он также заявил, что теперь слова о партнерских отношениях и дружбе стран приобрели негативный оттенок, а США выступают против воли грузинского народа.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о мерах, которые американские власти готовы ввести в отношении Грузии, если закон об иноагентах будет принять в республике.