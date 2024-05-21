Движение по горной дороге в Дагестане остановил камнепад

Камнепад остановил движение в горах Дагестана. В настоящее время ведется расчистка дороги, которая должна завершиться к 17:00.

В Шамильском районе Дагестана камнепад приостановил движение автомобилей по дороге «Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал».

Как пишет пресс-служба ГКУ «Дагестанавтодор», в настоящее время на дороге ведется расчистка. В ней принимает участие один экскаватор-погрузчик.

Отмечается, все работы по расчистке дороге от скальных пород будут завершены примерно в 17:00. При этом на трассе открыли временный проход.