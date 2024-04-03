В Россию придет аналог H&M

Китайский бренд одежды, сравниваемый с известным H&M, планирует запустить до 500 магазинов в России.
«Ведутся переговоры, чтобы в следующем году запустить в России бренд молодежной одежды Semir. Бренд готов открыть у нас до 500 магазинов в горизонте 7-10 лет и по 60+ магазинов в год. Это молодежный аналог H&M из доступной ценовой категории»
– руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева.
Одной из возможных причин такого амбициозного шага может быть стремление китайского бренда укрепить свою позицию на мировой арене моды и конкурировать с западными гигантами, такими как H&M.
Для потребителей появление до 500 магазинов китайского аналога H&M в России может принести ряд преимуществ.
- Во-первых, это увеличит доступность модной и качественной одежды по доступным ценам.
- Во-вторых, большое количество магазинов способствует созданию рабочих мест и развитию розничной торговли в стране.