В Россию придет аналог H&M

Китайский аналог магазина бюджетной одежды и аксессуаров H&M планирует осуществить запуск 500 магазинов по всей России. Запуск бренда под названием Semir планируется осуществить в ближайшее время.

Китайский бренд одежды, сравниваемый с известным H&M, планирует запустить до 500 магазинов в России.

«Ведутся переговоры, чтобы в следующем году запустить в России бренд молодежной одежды Semir. Бренд готов открыть у нас до 500 магазинов в горизонте 7-10 лет и по 60+ магазинов в год. Это молодежный аналог H&M из доступной ценовой категории»

– руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева.

Одной из возможных причин такого амбициозного шага может быть стремление китайского бренда укрепить свою позицию на мировой арене моды и конкурировать с западными гигантами, такими как H&M.

Для потребителей появление до 500 магазинов китайского аналога H&M в России может принести ряд преимуществ.

Во-первых, это увеличит доступность модной и качественной одежды по доступным ценам.

Во-вторых, большое количество магазинов способствует созданию рабочих мест и развитию розничной торговли в стране.