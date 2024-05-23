"Грузинская мечта" обвинила США в антигрузинской политике

Политический совет правящей партии Грузии заявил, что госсекретарь США угрожает республике ограничением суверенитета и независимости, что является неприемлемым и беспрецедентным явлением в истории.

Госсекретарь США Энтони Блинкен цинично шантажирует Грузию введением санкций и, таким образом, пытается ограничить ее суверенитет. С таким заявлением выступил политсовет правещей партии республики "Грузинская мечта".

Ранее Блинкен пообещал ввести санкции в отношении Грузии в случае, если закон об иноагентах в республике вступит в силу.

"Заявление, сделанное от имени Энтони Блинкена, и шантаж визовым режимом не что иное, как грубая попытка ограничения независимости и суверенитета Грузии, что особо цинично представляется на том фоне, когда Грузия через два дня будет отмечать День независимости"

– "Грузинская мечта"

По словам депутатов, это беспрецедентный случай и является продолжением антигрузинской политики США, которая началась в 2012 году.

При этом правящая верхушка заявляет, что защита своей страны от иностранного влияния актуальна для всех государств, подобные законы были приняты в США и Франции, а также рассматривается вопрос об одобрении такого же документа в ЕС.

Также в "Грузинской мечте" подчеркнули, что санкционные меры не будут работать и лишь усугубят ситуацию в отношениях США и Грузии.

Кроме этого, члены партии подчеркнули, что после угроз еврокомиссара премьеру республики Ираклию Кобахидзе, введение санкций их больше не удивляет.