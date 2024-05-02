На Кубани ветер разгонится до 25 м/с

Синоптики прогнозируют, что в понедельник столбики термометров на Кубани будут подниматься до +30 градусов. В отдельных районах ветер будет подниматься до 25 м/с.

Понедельник на Кубани будет жарким – столбики термометров будут подниматься до +30 градусов выше нуля. Также синоптики прогнозируют ветер силой до 25 м/с.

«В Краснодарском крае 24 мая будет переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 15-20 метров в секунду. В отдельных районах 20-25 метров в секунду»

– пресс-служба Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу.

В связи с жаркой погодой, медики рекомендуют гостям и жителям региона придерживаться простых правил, которые позволят пережить жару: пить больше воды, избегать солнца солнце с 11 утра до 16 вечера, принимать прохладный душ и носить одежду светлых цветов из натуральных материалов.