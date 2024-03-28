Ингушетия привлечет путешественников облагороженными водопадами и горами

Власти Ингушетии намерены в этом году вложить 30 млн рублей на реконструкцию исторических мест, которые привлекают туристов. В проект войдут работы по обновлению туристической инфраструктуры на территории водопадов, курганов и горных районов.

На реконструкцию туристических объектов в Ингушетии в этом году потратят порядка 30 млн рублей. Такое заявление сделал глава министерства молодежной политики и туризма региона Адам Мальсагов.

Он сообщил, что, таким образом, республика намерена нарастить туристический поток.

"В 2024 году республике выделено 30 млн руб. из федерального бюджета на предоставление единой субсидии на развитие туризма Ингушетии, обустройство исторических локаций и культурных мест, а также проведение значимых событийных мероприятий"

- Адам Мальсагов

Как сообщил министр, эти средства будут потрачены на облагораживание территорий около могильника Аби-Гув, Фуртоугского и Ляжгинского водопадов и горы Шамиля.

При этом часть объектов будет отремонтирована по программе национальных проектов. В частности, по программе "Туризм и развитие индустрии гостеприимства" будет реконструирован курган Аби-Гув.

Сейчас власти организовали конкурс на самый лучший дизайн-проект, по которому в последствии будет благоустроен объект.